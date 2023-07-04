21'lik Şahin Kendirci'yi tanımak imkansız! Hem son hali hem yeni imajı olay oldu: “Ablam kendine gel” O Ses Çocuklar, Müslüm derken...
Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve 2014'te katıldığı O Ses Çocuklar'ı kazanan Şahin Kendirci, Müslüm filmiyle ününe ün kattı. Performansı ve sempatik tavırlarıyla bir döneme damga vuran Kendirci, bu kez son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 21 yaşında olan Kendirci, imaj yeniledi ve yeni görüntüsünü sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü ismin hem tarzı hem son hali olay oldu. Kendirci için "Ablam kendine gel", "Seni de kaybettik", "Yetenekte giydiği gri takımdan eser kalmamış" yorumları yapıldı. İşte Şahin Kendirci'nin son hali...
04.07.2023 10:48 - Son Güncelleme: 04.07.2023 10:48
4 Şubat 2002 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Şahin Kendirci, çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla adını duyurdu.
Performansı kadar hayat hikayesiyle de dikkat çeken Kendirci, daha sonra O Ses Çocuklar yarışmasına katıldı ve birinci oldu.
Yarışmanın ardından 'Bana Masal Anlatma' filminde tamirci çırağı rolünde yer alan Kendirci, Müslüm adlı yapımda hayatını kaybeden arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırarak ününe ün kattı.