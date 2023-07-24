21 yıl dile kolay! Üvey Anne’nin Mürvet’i Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş...
Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Hakan Eratik gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üvey Anne, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Güçlü kadrosu ve senaryosuyla izleyicileri ATV ekranına kilitleyen dizide Mürvet karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı da merak konusu oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Günay hakkında araştırma yapanlar, "Ayşegül Günay'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun 21 yıl Kuruluş Osman'ın yıldız ismiyle evli kaldığını duyanların ise ağzı açık kaldı. Bakın Ayşegül Günay'ın eski eşi kimmiş...
Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Üvey Anne dizisinde Mürvet karakterini canlandıran Ayşegül Günay'ın hayatı merak edildi.
AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olan Ayşegül Günay, kamera karşısına ilk defa 2006 yılında Kaybolan Yıllar isimli diziyle geçti.
53 yaşındaki oyuncu, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Aile Saadeti, Asla Vazgeçmem, Bir Mucize Olsun, Kuruluş Osman, Hercai, Mükemmel Eşleşme, Üvey Anne gibi birçok film ve dizide rol aldı.
Özel hayatı da merak edilen oyuncu hakkında en çok "Ayşegül Günay'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Günay'ın ikiz çocuklarının babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Oyuncunun, Kuruluş Osman'ın yıldız ismiyle 21 yıl evli kaldığı ortaya çıktı.