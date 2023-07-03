21 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üvey Anne'nin Mürvet'i Ayşegül Günay'ın eski eşi de çok ünlü! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla...
ATV'nin sevilen dizisi Üvey Anne'de Mürvet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayşegül Günay, özel hayatıyla gündeme geldi. Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ayşegül Günay'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Günay'ın bir dönem kendisinin de rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yıldız oyuncusuyla 21 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşegül Günay'ın eski eşi kimmiş...
ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'de Mürvet karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?
9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşegül Günay, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol aldı.
İkiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay'ın aşk hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ayşegül Günay'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.