21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...

'Yaralı Gönlüm', 'Noldu Gardaş', 'Zorunda mıyım' şarkılarıyla hafızalara kazınan Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Merhum sanatçının ölümünün ardından hayatı film oldu ve başrolünde Büşra Pekin yer aldı. Hayatını konu alan "Dilberay" filminin bu akşam ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Dilber Ay bir kez daha rahmetle anılırken ünlü sanatçının filme damga vuran 21 yıllık eşi merak konusu oldu. Bakın Dilber Ay'ın "Kara Sevdam" dediği eşi kim...