SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer...

'Yaralı Gönlüm', 'Noldu Gardaş', 'Zorunda mıyım' şarkılarıyla hafızalara kazınan Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 2019 yılında aramızdan ayrıldı. Merhum sanatçının ölümünün ardından hayatı film oldu ve başrolünde Büşra Pekin yer aldı. Hayatını konu alan "Dilberay" filminin bu akşam ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Dilber Ay bir kez daha rahmetle anılırken ünlü sanatçının filme damga vuran 21 yıllık eşi merak konusu oldu. Bakın Dilber Ay'ın "Kara Sevdam" dediği eşi kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 12:13 Güncelleme 18 Mart 2024, 12:13
21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer... 1

Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü sanatçı Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 2019 yılında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Dilber Ay'ın ölümünün ardından hayatı film oldu.

21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer... 2

Büşra Pekin'in başrolünde yer aldığı ve Dilber Ay'ın zorlu yaşamının anlatıldığı 'Dilberay' filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

21 yıl aynı yastığa baş koydular! Dilber Ay’ın “Kara sevdam” dediği eşi bakın kim çıktı! “Herifim” diye sevdiği büyük aşkı meğer... 3

Yayın saati öncesi ise birçok izleyici merhum sanatçının hayatını merak edip araştırmaya başladı. "Dilber Ay öldü mü?", "Dilber Ay kimdir?" sorularının yanı sıra üç evlilik yapan sanatçının büyük aşkı da merak edildi.

SON DAKİKA