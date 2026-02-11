21 yaşındaki anne doğumdan 12 hafta sonra yeniden hamile kaldı!
İngiltere'nin Derby şehrinde yaşayan 21 yaşındaki kabin görevlisi Paulina Gammon, ilk bebeği Jakub'u kucağına aldıktan sadece 12 hafta sonra, düğün alışverişi sırasında tesadüfen tekrar hamile olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı.
📋 KISA ARALIKLI EBEVEYNLİĞİN AVANTAJLARI VE ZORLUKLARI
Paulina ve Stanley çiftini bekleyen yeni düzende öne çıkan başlıklar şunlar:
|Avantajlar
|Zorluklar
|Birlikte Büyüme: Kardeşler benzer gelişim evrelerinden geçeceği için oyun arkadaşı olacaklar.
|Fiziksel Yorgunluk: İki küçük bebeğin bakım yükü anneyi fiziksel olarak zorlayabilir.
|Ekonomik Tasarruf: Bebek kıyafetleri, beşik ve sterilizasyon cihazları gibi ekipmanlar hazır.
|Bölünmüş İlgi: Yeni doğan bebek ilgi beklerken, henüz yürümeye başlayan Jakub da ilgi isteyecek.
|Hızlı Ebeveynlik: Bebeklik dönemi "tek seferde" ve hızlıca atlatılmış olacak.
|Uykusuzluk: İki bebeğin farklı uyku düzenleri ebeveynlerin dinlenme süresini kısıtlayabilir.