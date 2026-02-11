21 yaşındaki anne doğumdan 12 hafta sonra yeniden hamile kaldı!

🏥 BİLİMSEL AÇIDAN KISA ARALIKLI HAMİLELİK

Uzmanlar, iki gebelik arasında vücudun toparlanması için genellikle 18 ile 24 ay arasında bir süre öneriyor. Ancak Paulina'nın durumu, biyolojik olarak vücudun ne kadar hızlı bir döngüye girebileceğinin canlı bir örneği oldu. Paulina, bu süreçte yaşadığı fiziksel yorgunluğu "Başlangıçta her şeyi bu kadar kısa sürede tekrar yapma düşüncesi korkutucuydu" sözleriyle ifade ediyor.