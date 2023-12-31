21 yaşında gelin olmuştu! Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın “Benim en büyük keşkem" deyip açıkladı! Meğer o isimle 2 kez evlenmiş...

Yeşilçam 'ın efsaneleri arasında yer alan Mavi Boncuk filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle başrolü paylaşan Emel Sayın , hem oyunculuk yeteneği hem sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

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Sosyal medyayı aktif kullanan sanatçı şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. Posta'ya konuşan Emel Sayın, "Hayatınızda yaşadığınız en büyük, baş etmesi en zor acı neydi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Acının çeşitleri var ama ben ailemi kaybettim ve çekirdek ailemden hiç kimse yok. Bu çok elim bir yalnızlık duygusu veriyor.

Şan, şöhret, para, hepsi boş. Telefonu kaldırdığında arayacak bir anne, baba, kardeş yoksa dünyanın en fakir insanı oluyorsun. Anne yok, baba yok, üç kardeşim vardı, onları da kaybettim. Bu korkunç bir acı. Şükür yeğenlerim var, çocukları var. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum"