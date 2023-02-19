21. bölümü beklenen Yalı Çapkını hakkında yeni gelişme, belli oldu! Hayranları bekliyordu! O tarihte yeni bölümü geliyor!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi bir süredir yayınlanmıyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan 2 büyük deprem sonrası televizyon yayın akışında değişikliğe gidilmişti. Yalı Çapkını'nın yanı sıra Ateş Kuşları, Ömer, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı, Kuruluş Osman ve daha bir çok dizinin yeni bölümleri deprem dolayısıyla ertelenmişti. 21. bölümü beklenen Yalı Çapkını hakkında yeni gelişme yaşandı. O tarihte bekleniyor. İşte detaylar...
19.02.2023 23:08 - Son Güncelleme: 19.02.2023 23:08
21. bölümü beklenen Yalı Çapkını dizisi hakkında yeni gelişme, belli oldu! Hayranları bekliyordu! ''Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?'' sorusu sıkça araştırılan sevilen dizinin yayın tarihi merak edilirken gelişme izleyicileri sevindirdi.
OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi Yalı Çapkını her hafta Cuma ekranlara geliyor.
Yalı Çapkını izleyicileri bu noktada 21. bölümün ne zaman yayınlanacağını merakla araştırmaya başladı.