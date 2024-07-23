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20’liklere taş çıkardı! Ceylan Bodrum’daki ultra lüks villasından paylaştı! “Abla yaş kaç?” Havuz başında derin yırtmacıyla...

'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyuran ve yıllarca gündemde olmayı başaran Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık tazelediği imajıyla magazin manşetlerinde bolca yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise Bodrum'daki ultra lüks villasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ceylan, derin yırtmaçlı eteği ile havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı için "Barbie gibi", "Abla yaş kaç", "Ceylan yaş aldıkça gençleşiyor" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 14:44 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 15:04
20’liklere taş çıkardı! Ceylan Bodrum’daki ultra lüks villasından paylaştı! Abla yaş kaç? Havuz başında derin yırtmacıyla... 1

'Küçük Ceylan' olarak hafızalara kazınan ve kariyeriyle özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ceylan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

20’liklere taş çıkardı! Ceylan Bodrum’daki ultra lüks villasından paylaştı! Abla yaş kaç? Havuz başında derin yırtmacıyla... 2

Bodrum'daki evinden paylaşım yapan Ceylan, derin yırtmaçlı eteği ile havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

20’liklere taş çıkardı! Ceylan Bodrum’daki ultra lüks villasından paylaştı! Abla yaş kaç? Havuz başında derin yırtmacıyla... 3

Ceylan'ın tatil pozları, kısa sürede gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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