20’liklere taş çıkardı! Ceylan Bodrum’daki ultra lüks villasından paylaştı! “Abla yaş kaç?” Havuz başında derin yırtmacıyla...

'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyuran ve yıllarca gündemde olmayı başaran Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık tazelediği imajıyla magazin manşetlerinde bolca yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise Bodrum'daki ultra lüks villasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ceylan, derin yırtmaçlı eteği ile havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı için "Barbie gibi", "Abla yaş kaç", "Ceylan yaş aldıkça gençleşiyor" yorumlarında bulundu.