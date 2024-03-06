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20’lik koca delikanlı oldu! Ebru Şallı’nın “Berom” diye seslendiği oğlunu paylaştı! Son haline yorum yağdı: Manken gibi çocuk...

Uğur Akkuş ile 2019 yılında evlenen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oğluyla boy boy fotoğraflarını yayınlayan Şallı, "İyi ki seni doğurmuşum" ifadelerini kullandı. 20 yaşında basan Beren Tan ise son haliyle hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Manken gibi çocuk", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 12:27 Güncelleme 06 Mart 2024, 12:43
20’lik koca delikanlı oldu! Ebru Şallı’nın “Berom” diye seslendiği oğlunu paylaştı! Son haline yorum yağdı: Manken gibi çocuk... 1

2002 yılında iş insanı Harun Tan ile nikah masasına oturan Ebru Şallı'nın bu evlilikten Beren ve Pars adlarında iki oğlu oldu.

20’lik koca delikanlı oldu! Ebru Şallı’nın “Berom” diye seslendiği oğlunu paylaştı! Son haline yorum yağdı: Manken gibi çocuk... 2

Harun Tan ile 2013 yılında boşanma kararı alan Şallı, küçük oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfoma sebebiyle 10 yaşındayken toprağa verdi ve oldukça zor günler yaşadı.

20’lik koca delikanlı oldu! Ebru Şallı’nın “Berom” diye seslendiği oğlunu paylaştı! Son haline yorum yağdı: Manken gibi çocuk... 3

Yaşadığı büyük acı sonrası bütün ilgisini büyük oğlu Beren Tan'a yönlendiren Ebru Şallı, 20 yaşına giren oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

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