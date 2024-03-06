20’lik koca delikanlı oldu! Ebru Şallı’nın “Berom” diye seslendiği oğlunu paylaştı! Son haline yorum yağdı: Manken gibi çocuk...

Uğur Akkuş ile 2019 yılında evlenen Ebru Şallı, sosyal medya hesabından Harun Tan ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Oğluyla boy boy fotoğraflarını yayınlayan Şallı, "İyi ki seni doğurmuşum" ifadelerini kullandı. 20 yaşında basan Beren Tan ise son haliyle hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Manken gibi çocuk", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu.