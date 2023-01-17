20’lik kızlar yanında hikaye! Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu güneşlendiği anları paylaştı! Son halini gören dilini ısırdı
Yaban filmi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Gülşen Bubikoğlu, hem performansı hem güzelliğiyle Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği filmlerle adından söz ettiren Bubikoğlu, uzun bir süre önce ekranlara veda etti. Ancak sosyal medya hesabını aktif kullanarak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmeyen oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık gündem oldu. Yeşilçam güzeli, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...
17.01.2023 19:06 - Son Güncelleme: 17.01.2023 19:06
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, canlandırdığı karakterler ve sergilediği performansla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu, yıllarca adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı pozlarla sık sık gündem oldu. Yeşilçam güzeli, çok konuşulan o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve bir kez daha kendine hayran bıraktı.