Vav TV İzle
Haberler Magazin 20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

2013 yılında yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisiyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 20'nci yaş gününe özel bir paylaşımda bulunan Şimşek, derin göğüs dekolteli mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; genç oyuncunun değişimi dikkat çekti. Şimşek için "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Maşallah yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte 'Küçük Gelin' olarak hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in o pozları...

01.08.2022 19:51 - Son Güncelleme: 01.08.2022 19:51
20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

Çağla Şimşek, 2013 yılında rol aldığı Küçük Gelin dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

Son olarak Kardeşlerim'de yer alan oyuncu, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

20'nci yaşını kutlayan Şimşek, derin göğüs dekolteli mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "20! Yeni yaşım tüm güzelliklerinle gel, doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Ve sevgili Ağustos, ruhumuzu denizin huzur veren mavisine boya. Günlerimizi sağlıkla, umutla, sevgiyle, başarıyla doldur... Hoş geldin" notunu ekledi.

20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; genç oyuncunun değişimi dikkat çekti.

SON DAKİKA