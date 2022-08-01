20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "20! Yeni yaşım tüm güzelliklerinle gel, doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. Ve sevgili Ağustos, ruhumuzu denizin huzur veren mavisine boya. Günlerimizi sağlıkla, umutla, sevgiyle, başarıyla doldur... Hoş geldin" notunu ekledi.