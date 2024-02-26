2024 Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer o isimden çocuğu varmış...

Survivor All Star 2024'te Sema Aydemir ile Pınar Saka birbirine girdi. Sosyal medyaya düşen bomba görüntülerin ardından her iki yarışmacının hayatları merak konusu oldu. Sema Aydemir hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın bir çocuk annesi Survivor Sema'nın eski eşi kim...