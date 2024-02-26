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2024 Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer o isimden çocuğu varmış...

Survivor All Star 2024'te Sema Aydemir ile Pınar Saka birbirine girdi. Sosyal medyaya düşen bomba görüntülerin ardından her iki yarışmacının hayatları merak konusu oldu. Sema Aydemir hakkında araştırma yapanlar, ünlü ismin eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın bir çocuk annesi Survivor Sema'nın eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 13:02 Güncelleme 26 Şubat 2024, 13:02
2024 Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer o isimden çocuğu varmış... 1

Survivor All Star'da yine ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Adaya yedeklerden gelen Sema Aydemir'le geldiği günden beri bir türlü anlaşamayan Pınar Saka sonunda birbirine girdi.

2024 Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer o isimden çocuğu varmış... 2

Survivor Sema Aydemir, gece saatlerinde Pınar ile sohbetlerinde birden gerilim arttı. Sema'nın "İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın. Bir hakaret daha edersen... " sözünün üzerine, Pınar'ın 'sana mı sorucam' dedi ve Sema Pınar'a yaklaşarak ayağına tekme attı.

2024 Survivor Sema Aydemir’in eski eşi bakın kim çıktı! O da kendi gibi tanıdık! Meğer o isimden çocuğu varmış... 3

Kavga sonrası eleme adayının belirlendiği oyunda Pınar ve Sema'nın olmayacağı Murat Yıldırım tarafından açıklandı. Olayı öğrenen Sema'nın kardeşi Seda ise gözyaşları içinde oyundan ayrıldı.

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