2023 Survivor Özgür bakın aslen nereli çıktı! Duyanın küçük dilini yuttu! İşte 48 yaşındaki yarışmacı Özgür Tetik’in memleketi...
Survivor 2023 yarışmacılarından Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Survivor Özgür kimdir? Survivor 2023 Özgür Tetik kaç yaşında, aslen nereli?" sorularının yanıtını aratmaya başladı. 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarışan 48 yaşındaki Tetik'in memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Survivor Özgür aslen nereliymiş...
07.04.2023 00:29 - Son Güncelleme: 07.04.2023 00:29
ÖZGÜR TETİK KİMDİR?
Özgür Tetik 1975 yılında doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı.