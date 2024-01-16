2023 Survivor Nefise Karatay memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 24 yaşındaki Nefise bakın aslen nereliymiş...

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Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden dahil olan ve adını geniş kitlelere duyuran Nefise Karatay, All Star 2024'te de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Survivor Nefise'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.