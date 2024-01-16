2023 Survivor Nefise Karatay memleketiyle şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! 24 yaşındaki Nefise bakın aslen nereliymiş...

Survivor All Star 2024 tüm hızlıyla devam ederken geçtiğimiz sezon Özgür Tetik ile finale kalan ve şampiyon olan Nefise Karatay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. "Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?" sorularının yanıtı aratılırken fenomen yarışmacının memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 24 yaşındaki Nefise Karatay'ın memleketi...
Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden dahil olan ve adını geniş kitlelere duyuran Nefise Karatay, All Star 2024'te de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden olan Survivor Nefise'nin hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
NEFİSE KARATAY KİMDİR?
Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Nefise, henüz 5 yaşındayken annesi Güner Hanım'ın yönlendirmesiyle spora başladı.
Profesyonel spor kariyeri için İstanbul'a gelen Nefise, burada elde ettiği başarıların ardından ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşti. Nefise, spor kariyerine Fenerbahçe'de başladı.