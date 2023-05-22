2023 Survivor Cansu’nun estetiksiz haline bakın! Sosyal medya ikiye bölündü! 29 yaşındaki Cansu Tuman’ın eski hali meğer...
2023 Survivor Cansu'nun estetiksiz haline bakın! Survivor 2023'te Yusuf, eleme adayı olarak Cansu'nun adını verdi ve Cansu bu haftanın ikinci eleme adayı oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 29 yaşındaki Cansu Tuman'ın estetiksiz halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Cansu Tuman'ın estetiksiz hali...
22.05.2023 01:46 - Son Güncelleme: 22.05.2023 01:46
Tam adı Cansu Büşra Tuman olan oyuncu, Survivor 2023'e katıldı. Eleme adayı seçilmesinin ardından Tuman'ın hayatı merak konusu oldu.
29 yaşındaki Cansu Tuman'ın estetiksiz halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi ünlü oyuncunun estetiksiz halini daha çok beğenirken kimisi "Estetik yakışmış" dedi.