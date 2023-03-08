2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...
Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ederken yarışmacılardan Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "2023 Survivor Batuhan kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. BESYO mezunu olan fenomen yarışmacı hakkından en çok "Survivor Batuhan aslen nereli?" sorusu aratıldı. İşte 2023 Survivor Batuhan Yeşilturna'nın memleketi...
08.03.2023 00:05 - Son Güncelleme: 08.03.2023 00:05
Yedek kadrodan Survivor'a dahil olan Batuhan Yeşilturna'nın hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "2023 Survivor Batuhan kimdir?" sorusunun yanıtını arattı.
BESYO mezunu olan fenomen yarışmacı hakkından en çok "Survivor Batuhan aslen nereli?" sorusu aratıldı.