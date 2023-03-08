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Haberler Magazin 2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ederken yarışmacılardan Batuhan'ın hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "2023 Survivor Batuhan kimdir?" sorusunun yanıtını arattı. 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna'nın özellikle memleketi merak konusu oldu. BESYO mezunu olan fenomen yarışmacı hakkından en çok "Survivor Batuhan aslen nereli?" sorusu aratıldı. İşte 2023 Survivor Batuhan Yeşilturna'nın memleketi...

takvim.com.tr
08.03.2023 00:05 - Son Güncelleme: 08.03.2023 00:05
2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

Yedek kadrodan Survivor'a dahil olan Batuhan Yeşilturna'nın hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları, "2023 Survivor Batuhan kimdir?" sorusunun yanıtını arattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna'nın özellikle memleketi merak konusu oldu.

2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

BESYO mezunu olan fenomen yarışmacı hakkından en çok "Survivor Batuhan aslen nereli?" sorusu aratıldı.

2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

İşte başta Batuhan Yeşilturna olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

2023 Survivor Batuhan bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 27 yaşındaki Batuhan Yeşilturna’nın memleketi...

Burak Özçivit - Gaziantep

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