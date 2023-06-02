2023 Survivor Asena'nın eski eşi bakın kim! Duyanın ağzı açık kaldı! 26’lık Asena Demirbağ meğer aylarca o ünlü isimle evli kalmış...
Survivor 2023'te Cansu ve Ertuğ'dan daha az oy alan Asena adaya veda etti. Bunun üzerine 26 yaşındaki fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Survivor'dan elenen Asena Demirbağ'ın özellikle aşk hayatı merak edilerek "Asena Demirbağ'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Demirbağ'ın ünlü isimle aylarca evli kaldığını ilk kez dıyanlar ise şoke oldu. Bakın Survivor Asena'nın eski eşi hangi ünlü isimmiş...
02.06.2023 01:04 - Son Güncelleme: 02.06.2023 01:26
Survivor 2023 yarışmasında mücadele eden isimlerden olan Asena Demirbağ, adaya veda eden son isimlerden oldu.
ASENA DEMİRBAĞ KİMDİR?
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olan bir çocuk annesi Asena Demirbağ'ın özellikle aşk hayatı merak edildi.
Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yapan Demirbağ hakkında en çok edilerek "Asena Demirbağ'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.