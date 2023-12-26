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2023 onlara da yaramadı! Alp Navruz Sıla Türkoğlu hakkında ilk kez konuştu "Evet ayrıldık" Sevgililerin arasına giren kara kedi...

Önce Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş ardından ikilinin aralarındaki güzel iletişimin zedelenmemesi adına arkadaş kalma kararı aldıkları iddia edilmişti. Sonrasında Türkoğlu'nun bir başka meslektaşı Alp Navruz'la aşk yaşadığı ortaya çıkmış iddiadan aylar sonra çiftten yan yana ilk paylaşımlar gelmişti. Ancak gözde çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atıldı, karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkmaları da her şeyin tuzu biberi oldu. Ve günler sonra Alp Navruz'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 09:03 Güncelleme 26 Aralık 2023, 09:27
2023 onlara da yaramadı! Alp Navruz Sıla Türkoğlu hakkında ilk kez konuştu Evet ayrıldık Sevgililerin arasına giren kara kedi... 1

2023, Sıla Türkoğlu-Alp Navruz çiftine de yaramadı.

2023 onlara da yaramadı! Alp Navruz Sıla Türkoğlu hakkında ilk kez konuştu Evet ayrıldık Sevgililerin arasına giren kara kedi... 2

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun rol arkadaşı Doğukan Güngör ile aşk yaşadığı ileri sürülmüş hatta ikili birlikte tatile bile gitmişti.

2023 onlara da yaramadı! Alp Navruz Sıla Türkoğlu hakkında ilk kez konuştu Evet ayrıldık Sevgililerin arasına giren kara kedi... 3

Aşk iddialarıyla gündeme gelen Sıla Türkoğlu, "İnsanlar genelde bizi sevgili sanıyorlar, hayır değiliz." derken Güngör ise partnerini onaylamıştı.

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