2022'de boşanan ünlüler ve ayrılık nedenleri! Hadise - Mehmet Dinçerler, Merve Boluğur... 5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti!

2022 yılını geride bırakırken magazin dünyasının en çok konuşulan evlilikleri merak edildi. 2022 yılında boşanma kararlarıyla günlerce hatta haftalarca konuşulan bir çok ünlü isim yer alıyor. İlk sırada kuşkusuz Hadise ve Mehmet Dinçerler yer alıyor. Çiftin 5 aylık evliliği 5 dakikada bitmişti. İkinci sırada ise Merve Boluğur ve Mert aydın yer alıyor. Üçüncü sırada ise Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı bulunuyor. Fazıl Say ve Ece Dağıstanlı çifti ise şüphesiz en garip boşanmalar arasına girdi. Nedeni ise ikilinin adliyeye el ele girip el ele çıkması. İşte 2022'de boşanan ünlüler ve ayrılık nedenleri...