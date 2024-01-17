2022’de aramızdan ayrılmıştı! Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanıklık yaptı! “Kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi”

1 Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, 23 yaşında adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla filmde rol aldı. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde ise 85 yaşında aramızdan ayrıldı.

2 Merhum sanatçının ölümünden sonra ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine dava açtı.