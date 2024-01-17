2022’de aramızdan ayrılmıştı! Cüneyt Arkın’ın miras davasında Nuri Alço tanıklık yaptı! “Kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi”

Malkaçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi, Şahin Bey karakterleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 2022 Haziran ayında aramızdan ayrılmıştı. Merhum sanatçının ölümünden sonra ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine dava açmıştı. Duruşmada tanık olarak Nuri Alço dinlendi. Alço, o dönemlerde Yeşilçam aktörlerinin yüksek bir gelir elde etmediğini anlatarak "Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi" dedi. İşte detaylar...
Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan Cüneyt Arkın, 23 yaşında adım attığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Gülşen Bubikoğlu gibi birçok ünlü isimle başrolü paylaşan Arkın, 300'den fazla filmde rol aldı. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde ise 85 yaşında aramızdan ayrıldı.
Merhum sanatçının ölümünden sonra ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine dava açtı.
KIZI VE İKİNCİ EŞİ DAVAYA KATILDI
İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı olan Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır ve davalı ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve taraf avukatları katıldı.