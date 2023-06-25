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Haberler Magazin 2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

Survivor yarışmasına ilk olarak 2019 yılında katılan Nisa Bölükbaşı, 2022'de ekrana gelen All Star'dan şampiyon olarak ayrıldı. Son ikiye kaldığı Adem Kılıççı'yı SMS oylarıyla eleyen Bölükbaşı, günlerce adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatile çıkan Bölükbaşı, kumsalda sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bölükbaşı'na takipçileri, "Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!", "Denizkızı", "Yaz Nisa'sı gerçekten başka" yorumlarını yaptı. İşte Nisa Bölükbaşı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
25.06.2023 12:26 - Son Güncelleme: 25.06.2023 12:26
2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

Nisa Bölükbaşı, 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Bölükbaşı, şampiyon olarak ayrıldığı All Star'la ise ününe ün kattı.

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2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

Son ikiye kaldığı Adem Kılıççı'yı SMS oylarıyla eleyen Bölükbaşı, günlerce adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisa Bölükbaşı, yaz tatilini geçirdiği İzmir Alaçatı'dan paylaşımda bulundu.

2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

Ünlü isim, renkli bikinisi ile kumsala sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı.

2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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