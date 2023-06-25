2022 Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı’nın bikinili pozları olay oldu! “Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!” Kumsala sere serpe uzanıp...
Survivor yarışmasına ilk olarak 2019 yılında katılan Nisa Bölükbaşı, 2022'de ekrana gelen All Star'dan şampiyon olarak ayrıldı. Son ikiye kaldığı Adem Kılıççı'yı SMS oylarıyla eleyen Bölükbaşı, günlerce adından söz ettirdi. Ünlü isim, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatile çıkan Bölükbaşı, kumsalda sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bölükbaşı'na takipçileri, "Ne yapıyorsunuz Nisa Hanım!", "Denizkızı", "Yaz Nisa'sı gerçekten başka" yorumlarını yaptı. İşte Nisa Bölükbaşı'nın o paylaşımı...
25.06.2023 12:26 - Son Güncelleme: 25.06.2023 12:26
Nisa Bölükbaşı, 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Bölükbaşı, şampiyon olarak ayrıldığı All Star'la ise ününe ün kattı.
Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisa Bölükbaşı, yaz tatilini geçirdiği İzmir Alaçatı'dan paylaşımda bulundu.