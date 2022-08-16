2021’de vefat eden Rasim Öztekin’in son gününü anlattı! Ceyhun Fersoy'un sözleri yürek sızlattı! “Kemal Kuruçay da öyle oldu” deyip...
2004 yılında kalp yetmezliği tanısı konan usta sanatçı Rasim Öztekin, 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztekin, 62 yaşında vefat etti. Rasim Öztekin'in Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Kemal Kuruçay da Ekim 2021'de aynı nedenden 59 yaşında vefat etti. Rol arkadaşlarının peş peşe gelen acı haberleriyle sarsılan Ceyhun Fersoy, verdiği bir röportajda usta oyuncuların son günlerini anlattı. Özel hayatına dair de samimi açıklamalarda bulunan Fersoy'un sözleri yürek sızlattı. İşte Seksenler'in Şahin'i Ceyhun Fersoy'un o açıklamaları...
16.08.2022 01:25 - Son Güncelleme: 16.08.2022 01:39
2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katılan Ceyhun Fersoy, rol aldığı BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisindeki performansıyla beğeni topladı.
Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Çocuklar Duymasın'da rol alan Fersoy, Seksenler'de canlandırdığı Şahin karakteriyle hafızalara kazındı.
Eşi Begüm Öner ile tanıştığı Seksenler dizisinde Rasim Öztekin, Kemal Kuruçay gibi usta isimlerle çalışma fırsatı da bulan Fersoy, verdiği son röportajla gündem oldu.
Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, özel hayatından Rasim Öztekin ile Kemal Kuruçay'ın son gününe kadar birçok konu da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.