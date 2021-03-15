2021 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Beyonce ve 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter geceye damga vurdu

2021 Grammy Ödülleri 63'ncü kez sahiplerini buldu! Beyonce ve 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ise gecenin en çok konuşulan ikilisi oldu. Los Angeles'ta düzenlenen töreni Trevor Noah sundu. Pandemi döneminde birçok tören online olarak düzenlenirken Grammy Ödülleri'nde gerçek bir kırmızı halı töreni gerçekleşti. Ünlüler, birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda poz verdi. Kadın şarkıcılar ise törene damgasını vurdu. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçen Beyonce'nin kızı Blue Ivy de 9 yaşında Grammy ödülü aldı. İşte 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları...

15.03.2021 11:30 - Son Güncelleme: 15.03.2021 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





