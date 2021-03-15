2021 Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Beyonce ve 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter geceye damga vurdu
2021 Grammy Ödülleri 63'ncü kez sahiplerini buldu! Beyonce ve 9 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ise gecenin en çok konuşulan ikilisi oldu. Los Angeles'ta düzenlenen töreni Trevor Noah sundu. Pandemi döneminde birçok tören online olarak düzenlenirken Grammy Ödülleri'nde gerçek bir kırmızı halı töreni gerçekleşti. Ünlüler, birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda poz verdi. Kadın şarkıcılar ise törene damgasını vurdu. Beyoncé ve Taylor Swift en büyük dört ödülü kazanan kadın sanatçılar olarak tarih yazdı. 28'inci Grammy zaferiyle en çok Grammy ödülü alan kadın olarak Grammy tarihine geçen Beyonce'nin kızı Blue Ivy de 9 yaşında Grammy ödülü aldı. İşte 2021 Grammy Ödülleri'nin kazananları...
Şarkıcı Beyonce'nin 9 kategoride, Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa'nın ise 6 dalda aday gösterildiği Grammy Ödülleri açıklandı.
Komedyen Trevor Noah'ın sunduğu Los Angeles'teki törende, "Yılın şarkısı" ödülünü H.E.R'in yazdığı ve Tiara Thomas ile seslendirdiği "I Can't Breath" şarkısı kazandı.
Bu dalda, Black Parade (Beyonce), The Box (Roddy Ricch), Cardigan (Taylor Swift), Circles (Post Malone), Don't Start Now (Dua Lipa), Everything I Want (Billie Eilish), If the World Was Ending (JP Saxe and Julia Michaels) değerlendirilen diğer aday şarkılardı.
TAYLOR SWIFT'E YILIN ALBÜMÜ ÖDÜLÜ
Yılın albümü dalında Taylor Swift'in "Folklore" albümü ödüle layık görüldü. Swift'in "Folklore" albümü bu dalda, Black Pumas (Black Pumas), Everyday Life (Coldplay), Djesse vol. 3 (Jacob Collier), Women in Music Pt. III – (Haim), Future (Nostalgia) Dua Lipa, Hollywood's Bleeding (Post Malone) albümleriyle yarışıyordu.
Üçüncü kez bu ödülü alan Swift'in 2010'da "Fearless" albümü 2015'te ise "1989" albümü "Yılın albümü" ödülünü almıştı.
Öte yandan, "Yılın kaydı" dalında, Black Parade (Beyonce), Colors (Black Pumas), Rockstar (DaBaby featuring Roddy Ricch), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Circles (Post Malone), Savage (Remix), (Megan Thee Stallion featuring Beyonce) şarkılarına karşı Billie Eilish'in "Everything I Wanted" şarkısı ödülü kazandı.
EN İYİLERDEN ÖNE ÇIKANLAR
"En iyi solo performans" dalında Harry Styles'ın seslendirdiği "Watermelon Sugar" ödüle layık görüldü. Bu daldaki diğer adaylar ise Yummy (Justin Bieber), Say So (Doja Cat), Everything I Wanted (Billie Eilish), Don't Start Now (Dua Lipa), Cardigan (Taylor Swift) idi.
"En iyi pop-grup performansı" dalında da ödülü Lady Gaga ve Ariana Grande'nin seslendirdiği "Rain on Me" şarkısı kazandı.
Aday gösterilen diğer şarkılar ise Un Dia (J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy), Intentions (Justin Bieber- Quavo), Dynamite (BTS), Rain on Me (Lady Gaga-Ariana Grande), Exile (Taylor Swift-Bon Iver) şeklinde sıralanıyordu.
Pop türünde, "En iyi Pop vokal albümü" ödülünü, Dua Lipa'nın "Future Nostalgia" albümü aldı.
"En iyi Country Şarkısı" ödülü "The Highwomen" grubunun seslendirdiği "Crowded Table" şarkısına verilirken, "En iyi Country albümü" ödülü Miranda Lambert'ın "Wildcard" albümüne verildi.