2021 78. Altın Küre Ödülleri'ne pijama terlik damgası! İşte Golden Globes 2021 kazananları

PİJAMA, TERLİK, ONLINE BAĞLANTI

Foster, The Mauritanian ile sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Foster, törene evinden yanında partneri Alexandra Hedison ve köpeğiyle katıldı. Foster ve partneri pijamalarıyla kamera karşısına geçti. Çifte, köpekleri de eşlik etti. Bu, ünlü oyuncunun bu ödüle sekizinci kez aday gösterilişi. Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Jodie Foster, bu ödülü daha önce de evine götürmüştü. 1989'da Accused (Sanık) ile en iyi kadın oyuncu, 1992'de Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) ile en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldı. 2013'te Cecil D. deMille Ödülü'nün sahibi oldu.