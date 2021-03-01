2021 78. Altın Küre Ödülleri'ne pijama terlik damgası! İşte Golden Globes 2021 kazananları
Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen 78. Altın Küre Ödülleri'nde beklenen an geldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle iki ay ertelenen Altın Küre (Golden Globe) ödül töreni az sayıda ünlünün fiziksel katılımıyla Beverly Hills'teki Beverly Hilton Oteli'nde yapıldı. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri salgın nedeniyle tarihinde ilk kez dijital olarak yayınlandı. İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananların tam listesi...
Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından belirlenen sinema ve televizyon dünyasının en iyileri belli oldu. Oscar'ın habercisi nitelendirmesi yapılan Altın Küre Ödülleri (Golden Globes) bu yıl 78'inci kez sahiplerini buldu. Salgın nedeniyle tarihinde ilk kez sanal olarak yayınlanan ödül törenine ünlü oyuncular Tina Fey ve Amy Poehler ev sahipliği yaptı. Sınırlı sayıdaki davetli, töreni maskeyle seyrederken, ünlü isimler uzaktan canlı bağlantı yoluyla törene katıldı.
New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler'in sunduğu tören öncesinde her zamanki gibi resmi bir kırmızı halı geçidi yapılmasa da ünlü isimlerle kırmızı halı röportajları yayınlandı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti.
PİJAMA, TERLİK, ONLINE BAĞLANTI
Foster, The Mauritanian ile sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı. Foster, törene evinden yanında partneri Alexandra Hedison ve köpeğiyle katıldı. Foster ve partneri pijamalarıyla kamera karşısına geçti. Çifte, köpekleri de eşlik etti. Bu, ünlü oyuncunun bu ödüle sekizinci kez aday gösterilişi. Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Jodie Foster, bu ödülü daha önce de evine götürmüştü. 1989'da Accused (Sanık) ile en iyi kadın oyuncu, 1992'de Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) ile en iyi kadın oyuncu ödüllerini aldı. 2013'te Cecil D. deMille Ödülü'nün sahibi oldu.
TARİHE GEÇTİ
Nomadland filmiyle Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü ve aynı filmle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloé Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçti.
Öte yandan geçen yıl 43 yaşında hayatını kaybeden Chadwick Boseman'in de Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanması dikkati çekti.
İşte 2021 Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar ve geceden yansıyan kareler...