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Haberler Magazin 2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

TV8'in ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de başarısıyla dikkat çeken Serhat Doğramacı, 2020 yılında yarışmanın şampiyonu oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Doğramacı, değişimiyle sık sık adından söz ettirdi. Fenomen yarışmacı şimdi ise gözünden sakındığı biricik eşiyle gündem oldu. Doğramacı'nın güzeller güzeli eşini gören hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte Serhat Doğramacı'nın güzel eşi Burcu...

07.08.2022 23:44 - Son Güncelleme: 07.08.2022 23:44
2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

MasterChef 2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Serhat Doğramacı, yarışmanın ardından aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

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2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

Değişimiyle de magazin gündeminde kendine yer bulan fenomen yarışmacı, şimdi ise gözünden sakındığı biricik eşiyle gündem oldu.

2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

İnternet kullanıcıları, Doğramacı'nın geçen Haziran ayında görkemli bir törenle dünyaevine girdiği eşini merak edip araştırmaya başladı.

2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

Doğramacı'nın güzeller güzeli eşini gören hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu.

2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı

İşte başta Serhan Doğramacı olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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