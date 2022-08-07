2020’nin şampiyonuydu! MasterChef Serhat Doğramacı’nın gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı hayran bıraktı
TV8'in ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de başarısıyla dikkat çeken Serhat Doğramacı, 2020 yılında yarışmanın şampiyonu oldu. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Doğramacı, değişimiyle sık sık adından söz ettirdi. Fenomen yarışmacı şimdi ise gözünden sakındığı biricik eşiyle gündem oldu. Doğramacı'nın güzeller güzeli eşini gören hayran kalarak "Çok yakışıyorsunuz" yorumunda bulundu. İşte Serhat Doğramacı'nın güzel eşi Burcu...
07.08.2022 23:44 - Son Güncelleme: 07.08.2022 23:44