2020’de olaylı bir şekilde boşanmışlardı! Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun ifşa davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 2016 yılında evlendiği avukat Merve Şarapçıoğlu ile 2020'de olaylı bir şekilde boşandı. Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanıyordu. Avukat Merve Şarapçıoğlu, suçsuzluğu Yargıtay tarafından onaylandı. Bunun üzerine Şarapçıoğlu "Tazminat davası açacağım" dedi. İşte detaylar...