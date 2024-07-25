2020’de olaylı bir şekilde boşanmışlardı! Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun ifşa davasında yeni gelişme!

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 2016 yılında evlendiği avukat Merve Şarapçıoğlu ile 2020'de olaylı bir şekilde boşandı. Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanıyordu. Avukat Merve Şarapçıoğlu, suçsuzluğu Yargıtay tarafından onaylandı. Bunun üzerine Şarapçıoğlu "Tazminat davası açacağım" dedi. İşte detaylar...
Oyuncu Berk Oktay ve boşanma davası açtığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun hacker'lar tarafından ele geçirildiği iddia edilen çıplak fotoğraflarının Merve Şarapçıoğlu tarafından yayınlandığı iddia edilmişti.
Berk Oktay, eski eşi avukat Merve Şarapçıoğlu'nun özel fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırdığını iddia edip şikayetçi olmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü avukat, hesabının hacklendiğini açıkladı, ancak olayla ilgili özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek suçundan dava açıldı.