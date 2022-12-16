2018 yılında Covid-19'u bilmişti! 2023 yılı için kehanetlerini tek tek sıraladı 'ekonomik kriz kırıp geçirecek' Ünlü isimler...
2022 yılının son günlerini yaşıyoruz artık. Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yıla dair kehanetler bir bir ortaya dökülmeye başladı. Kendilerini kahin olarak tanıtan pek çok kişi kehanetlerini yayınlıyor. Onlardan biri de Nicolas Aujula. 2018 yılında Kovid-19 pandemisini bilen, 2019'da aralarında Notre Dame Katedrali'nin yanması gibi birçok dikkate değer kehanette bulunmuştu Nicolas Aujula. Pandemiyi bilmesiyle ünlenen Nicolas Aujula, 2023 kehanetleriyle yine adından söz ettiriyor bu seferde. Bakın kehanetleri neler.
Koronavirüs pandemisinin henüz adı bile bilinmezken, 2018 yılında bir medyum, dünyayı sarsacak salgını öngörmüştü. Pandemiyi bilmesiyle ünlenen Nicolas Aujula, 2023 kehanetleriyle yine adından söz ettiriyor.
Nicolas Aujula 2018'de Haber verdiği bu salgın felaketinin şimdilerde koronavirüs salgını olduğuna inanılıyor. Hal böyle olunca da artık bu medyumun ağzından çıkanlar gazetelere ve internet sitelerine haber oluyor. Hoş Nicolas eski ABD başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisini, Black Lives Matter hareketini ve Paris'teki büyük Notre-Dame Katedrali yangınını da önceden bilmiş. Peki 37 yaşındaki Aujula başka neler söylemiş ve gösteri dünyasının ya da Magazin figürlerinin 2023'te neler yaşayacağını söylemiş.
Hürriyet'in derlediği habere göre; Nicolas Aujula'nın Kim Kardashian'ın Kanye West'ten boşanması ve Prens Harry ile Meghan Markle'ın büyük ses getiren Oprah röportajı hakkında da tahminleri olmuş ve bu iki olayı da doğru bilmişti diyerek başlayalım.
Aslında Kral III. Charles İngiliz monarşisinin başı ve Birleşik Krallık'ın da doğal devlet başkanı; yani bir siyasi figür olmasına rağmen adını en çok magazin sayfalarında görüyoruz. Sadece onun da değil, tüm ailesinin. Eşi Konsort Kraliçe Camilla, oğlulları William ve Harry, gelinleri Kate ve Meghan… Onlar hakkındaki haberleri en çok merak ettiğimiz ünlüler. Peki onlara 2023'te neler olacak?
ÖNCE KRALİYET AİLESİNİ ANLATTI
Aujula, İngiliz tabloid gazetesi The Sun'a "Kraliyet ailesinin gelirinin ve popülaritesinin düşeceğini düşünüyorum. Böylece mülklerini satabilirler veya bir mülklerini otele çevirebilirler veya gelirlerini çeşitlendirmek zorunda kalacaklar." diyor. Kral Charles III, annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Eylül ayında tahta çıktı. Taht için çok uzun yıllar bekleyen Charles artık 73 yaşında ve yorgun bir adam.