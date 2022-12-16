2018 yılında Covid-19’u bilmişti! 2023 yılı için kehanetlerini tek tek sıraladı ’ekonomik kriz kırıp geçirecek’ Ünlü isimler...

Aslında Kral III. Charles İngiliz monarşisinin başı ve Birleşik Krallık'ın da doğal devlet başkanı; yani bir siyasi figür olmasına rağmen adını en çok magazin sayfalarında görüyoruz. Sadece onun da değil, tüm ailesinin. Eşi Konsort Kraliçe Camilla, oğlulları William ve Harry, gelinleri Kate ve Meghan… Onlar hakkındaki haberleri en çok merak ettiğimiz ünlüler. Peki onlara 2023'te neler olacak?