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2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? Aradaki engellere rağmen nereden nereye dedirten aşk hikayesi...

Türk televizyonunun sevilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünya evine girerek hayranlarının gönlünde taht kurdu. Ancak onların aşk hikayesi çok daha öncelere, setlerin büyülü dünyasına dayanıyor. İşte başarılı kariyerleri ve muhteşem oyunculuklarıyla tanınan çiftin tanışma hikayesi...

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 16:42
2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? Aradaki engellere rağmen nereden nereye dedirten aşk hikayesi... 1

Türk televizyonunun sevilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında dünya evine girerek hayranlarının gönlünde taht kurdu. Ancak onların aşk hikayesi çok daha öncelere, setlerin büyülü dünyasına dayanıyor. İşte başarılı kariyerleri ve muhteşem oyunculuklarıyla tanınan çiftin tanışma hikayesi...

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? Aradaki engellere rağmen nereden nereye dedirten aşk hikayesi... 2

Televizyon dünyasının başarılı iki ismi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu.

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen nasıl tanıştı? Aradaki engellere rağmen nereden nereye dedirten aşk hikayesi... 3

Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

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