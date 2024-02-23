2016 O Ses Türkiye'nin şampiyonu Emre Sertkaya’nın son hali ağızları açık bıraktı! Gören tanıyamadı: Abi niye böyle oldun?

2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran ve programdan şampiyon olarak ayrılan Emre Sertkaya, 'Minnet Eylemem' ve 'Haydi Gel İçelim' şarkıları ile hafızalara kazındı. 20 yaşında şampiyon olan ve yarışmanın ardından Türkiye'den Paris'e taşınan Serkaya, yıllar sonra ortaya çıktı. Fenomen yarışmacının son hali ise ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada "Abi niye böyle oldun?", "Sana ne oldu kuzum", "Ne hale sokmuş kendini yakışmamış" yorumları yapıldı. İşte Emre Sertkaya'nın şaşkına çeviren son hali...