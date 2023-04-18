2015’te vefat eden Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya “özlüyorum” deyip biricik babasını paylaştı! Annesi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer...

Zeynep Alasya, babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Ne yapıyordunuz hiç bilmiyorum, sanırım taş, kağıt, makas... Babam be, öyle büyük bir alanın varmış ki kalbimde, hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin doldurabilmesi mümkün değil. Her gün daha fazla özlüyorum babam. Doğum günün kutlu olsun..."