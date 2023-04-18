2015’te vefat eden Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya “özlüyorum” deyip biricik babasını paylaştı! Annesi de Yeşilçam yıldızı çıktı! Meğer...
Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Zeki Alasya, 8 Mayıs 2015 tarihinde 72 yaşında yaşamını yitirdi. Vefatıyla sanat camiasını derinden sarsan Zeki Alasya, kızı Zeynep Alasya'nın paylaşımıyla gündeme geldi. Zeynep Alasya, babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak "Her gün daha fazla özlüyorum babam" ifadelerini kullandı. Zeynep Alasya'nın yürek yakan paylaşımının ardından genç kadının annesi de merak konusu oldu. Bakın Zeki Alasya'nın eski eşi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...
Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Zeki Alasya, 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde 72 yaşında hayatını kaybetti.
Vefatıyla sanat camiasını derinden sarsan Zeki Alasya, kızı Zeynep Alasya'nın paylaşımıyla gündeme geldi.
Zeynep Alasya, babasının doğum gününe özel bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Ne yapıyordunuz hiç bilmiyorum, sanırım taş, kağıt, makas... Babam be, öyle büyük bir alanın varmış ki kalbimde, hiç kimsenin ya da hiçbir şeyin doldurabilmesi mümkün değil. Her gün daha fazla özlüyorum babam. Doğum günün kutlu olsun..."
Zeynep Alasya'nın yürek yakan paylaşımının ardından genç kadının annesi de merak konusu oldu. Zeki Alasya'nın bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.