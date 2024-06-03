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2013'ten günümüze! Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in eşi de oyuncu çıktı! Aslıhan Güner 'Kılıç' soyadını bakın kimden almış...

Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi tecrübeli isimlerle Yalan dizisinde 2. bölümde de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner'in özel hayatı araştırılmaya başlandı. Dizide Melike Karaca karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu Aslıhan Güner'in 2013 yılından beri evli olduğu ortaya çıktı. Meğer daha önce Aslıhan Güner'in oyuncu eşini yıllarca ekranda görmüşüz! İşte Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in renkli gözlü eşi...

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Giriş Tarihi 03 Haziran 2024, 18:31 Güncelleme 03 Haziran 2024, 18:37
2013’ten günümüze! Yalan’ın Melike Karaca’sı Aslıhan Güner’in eşi de oyuncu çıktı! Aslıhan Güner ’Kılıç’ soyadını bakın kimden almış... 1

Ünlüler dünyasında her geçen gün başka bir gerçek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

2013’ten günümüze! Yalan’ın Melike Karaca’sı Aslıhan Güner’in eşi de oyuncu çıktı! Aslıhan Güner ’Kılıç’ soyadını bakın kimden almış... 2

Son olarak Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak'ın bir araya geldiği Yalan dizisinde Melike Karaca karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Güner hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

2013’ten günümüze! Yalan’ın Melike Karaca’sı Aslıhan Güner’in eşi de oyuncu çıktı! Aslıhan Güner ’Kılıç’ soyadını bakın kimden almış... 3

Bu zamana kadar sayısız yapımda yer alan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Aslıhan Güner, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu isimle nikah masasına oturmuş.

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