2013'ten günümüze! Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in eşi de oyuncu çıktı! Aslıhan Güner 'Kılıç' soyadını bakın kimden almış...

Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak gibi tecrübeli isimlerle Yalan dizisinde 2. bölümde de kamera karşısına geçen Aslıhan Güner'in özel hayatı araştırılmaya başlandı. Dizide Melike Karaca karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu Aslıhan Güner'in 2013 yılından beri evli olduğu ortaya çıktı. Meğer daha önce Aslıhan Güner'in oyuncu eşini yıllarca ekranda görmüşüz! İşte Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in renkli gözlü eşi...
Ünlüler dünyasında her geçen gün başka bir gerçek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Son olarak Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak'ın bir araya geldiği Yalan dizisinde Melike Karaca karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Güner hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
Bu zamana kadar sayısız yapımda yer alan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Aslıhan Güner, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu isimle nikah masasına oturmuş.