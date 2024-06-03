2013'ten günümüze! Yalan'ın Melike Karaca'sı Aslıhan Güner'in eşi de oyuncu çıktı! Aslıhan Güner 'Kılıç' soyadını bakın kimden almış...

1 Ünlüler dünyasında her geçen gün başka bir gerçek hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.

2 Son olarak Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak'ın bir araya geldiği Yalan dizisinde Melike Karaca karakterine hayat veren oyuncu Aslıhan Güner hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.