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Haberler Magazin 2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz önce bornozu sonra kostümüyle objektif karşısına geçti! Hem tarzı hem dansıyla...

2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz önce bornozu sonra kostümüyle objektif karşısına geçti! Hem tarzı hem dansıyla...

Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı ve oyunculuğu da ekleyen Petek Dinçöz; İstanbul Geceleri, Foolish Casanova, Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızlara kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken şarkıcı, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Oğlu İrfan Aslan'ın babası Kodaloğlu ile Mart 2022'de boşanan ve bir süre ABD'de yaşayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesi üzerin hem ülkeye hem de sahnelere döndü. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ünlü isim, şimdi ise bornozlu görüntüleri ve sahne kostümüyle gündem oldu. Dinçöz'ün hem tarzı hem kalça dansı çok konuşuldu.

takvim.com.tr
13.03.2023 18:38 - Son Güncelleme: 13.03.2023 18:48
2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz’den bornozlu görüntüler! Tek paylaşımla gündem oldu! Hem tarzı hem kalça dansıyla...

Petek Dinçöz gerçek adıyla Didem Ezgü, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi.

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2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz’den bornozlu görüntüler! Tek paylaşımla gündem oldu! Hem tarzı hem kalça dansıyla...

1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilen Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekledi.

2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz’den bornozlu görüntüler! Tek paylaşımla gündem oldu! Hem tarzı hem kalça dansıyla...

Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dahil olan Dinçöz, daha sonra Zehirli Çiçek'te rol aldı.

2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz’den bornozlu görüntüler! Tek paylaşımla gündem oldu! Hem tarzı hem kalça dansıyla...

Tarihler 2000'leri gösterdiğinde de Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist olarak sahne alan Dinçöz; Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızlara kazındı.

2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz’den bornozlu görüntüler! Tek paylaşımla gündem oldu! Hem tarzı hem kalça dansıyla...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken şarkıcı, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.

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