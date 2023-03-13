2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz önce bornozu sonra kostümüyle objektif karşısına geçti! Hem tarzı hem dansıyla...
Mankenlikle başladığı kariyerine şarkıcılığı ve oyunculuğu da ekleyen Petek Dinçöz; İstanbul Geceleri, Foolish Casanova, Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızlara kazındı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken şarkıcı, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Oğlu İrfan Aslan'ın babası Kodaloğlu ile Mart 2022'de boşanan ve bir süre ABD'de yaşayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesi üzerin hem ülkeye hem de sahnelere döndü. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ünlü isim, şimdi ise bornozlu görüntüleri ve sahne kostümüyle gündem oldu. Dinçöz'ün hem tarzı hem kalça dansı çok konuşuldu.
13.03.2023 18:38 - Son Güncelleme: 13.03.2023 18:48
Petek Dinçöz gerçek adıyla Didem Ezgü, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi.