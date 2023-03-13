2000’li yıllara damga vurmuştu! 42’lik Petek Dinçöz önce bornozu sonra kostümüyle objektif karşısına geçti! Hem tarzı hem dansıyla...

Tarihler 2000'leri gösterdiğinde de Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist olarak sahne alan Dinçöz; Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızlara kazındı.