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Haberler Magazin 2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği ve Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki, Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasıyla adını duyuran Firdevs Güneş, bir döneme damga vurmuştu. 13 hafta süren yarışmada Abidin ile finale kalan ve ikincilik elde eden Firdevs, yıllar sonra ortaya çıktı. 2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren Popstar Firdevs'in son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Popstar Firdevs'in son hali...

takvim.com.tr
21.05.2023 20:44 - Son Güncelleme: 21.05.2023 20:44
2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasına katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Firdevs Güneş, 2000'li yıllara damga vurdu.

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2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

13 hafta süren yarışmada Abidin ile finale kalan ve ikincilik elde eden Firdevs, sesi ve yorumunun yanı sıra rakibinin ilan-ı aşkıyla da uzun süre konuşuldu.

2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

O dönem büyük bir şöhret yaşayan Firdevs Güneş, adeta sırra kadem bastı.

2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve İstanbul'u terk edip Bolu'ya yerleşen Firdevs, yıllar sonra ortaya çıktı.

2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...

Firdevs'in son halini görenler tanımakta zorlanarak "Ne kadar değişmiş", "Tanıyamadım", "Çok güzelleşmiş" yorumlarında bulundu.

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