2000’li yıllara damga vuran Popstar Firdevs Güneş’i tanımak imkansız! Abidin’in ilan-ı aşk ettiği Firdevs İstanbul’u terk etmişti...
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Osmantan Erkır'ın üstlendiği ve Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki, Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasıyla adını duyuran Firdevs Güneş, bir döneme damga vurmuştu. 13 hafta süren yarışmada Abidin ile finale kalan ve ikincilik elde eden Firdevs, yıllar sonra ortaya çıktı. 2014'te Erdoğan Avcı ile evlenen ve şimdilerde hayatını Bolu'da sürdüren Popstar Firdevs'in son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Popstar Firdevs'in son hali...
21.05.2023 20:44 - Son Güncelleme: 21.05.2023 20:44
Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San, Deniz Seki ve Zerrin Özer'in jüri koltuğunda oturduğu Popstar yarışmasına katılan ve adını geniş kitlelere duyuran Firdevs Güneş, 2000'li yıllara damga vurdu.