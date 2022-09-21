2000’lerde Sakın Ha şarkısıyla tozu dumana katmıştı! Kıvrak danslarıyla tanınan Nez’in son hali yürek hoplattı! Siyah iç çamaşırına nazar boncuğu takan Nez...

2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olan Nez bir süre sonra aniden gündemden düşmüştü. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programdaki sözleriyle magazini sallayan eski şarkıcı şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. İşte sosyal medyayı sallayan o son paylaşımı ve gelen yorumlar...