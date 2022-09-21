2000’lerde Sakın Ha şarkısıyla tozu dumana katmıştı! Kıvrak danslarıyla tanınan Nez'in son hali yürek hoplattı! Siyah iç çamaşırına nazar boncuğu takan Nez...
2000'li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Nez'in son hali yürek hoplattı. Bir dönemin en popüler şarkıcılarından olan Nez özellikle klipleriyle ön plana çıkıyordu. Kliplerindeki kıvrak danslarıyla çok konuşulan şarkıcı aniden kayıplara karışmıştı. Yıllar sonra ortaya bir çıktı pir çıktı! Eski halinden eser kalmayan ünlü ismi bir de şimdi görün. Sosyal medyayı aktif kullanan 43 yaşındaki eski şarkıcı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak siyah iç çamaşırına taktığı nazar boncuğu ile gündeme geldi.
2000'li yılların başında seslendirdiği Sakın Ha adlı şarkısı ve şarkı eşliğinde yaptığı dansı nedeniyle "yerli Shakira" olarak tanınıp kısa sürede meşhur olan Nez bir süre sonra aniden gündemden düşmüştü. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programdaki sözleriyle magazini sallayan eski şarkıcı şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. İşte sosyal medyayı sallayan o son paylaşımı ve gelen yorumlar...
22 yıl önce yaptığı şarkılar ve çektiği kliplerle popüler olan Nez geçtiğimiz Temmuz ayında Neler Dönüyor Bi'Bilsen programında açıklamalarıyla çok konuşulmuştu.
"AÇIK İLİŞKİ YAŞAMAK İSTİYORUM"
Şarkıcı Nez, sunucunun "Açık ilişki yaşadın mı, yaşayabilir misin?" sorusuna "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" cevabını vererek herkesi şoke etmişti.
Nez konuşmasında "Ben kıskanç bir kadın değilim, zaman geçmiştir olabilir, açık ilişkiyi ben yaşamak istiyorum genellikle. Büyük konuşmamak lazım" demişti.
"ÖZEL JETİMDE İLİŞKİYE GİRDİM"
Cinsel hayatıyla ilgili de konuşan Nez, cinsel ilişkiye girdiği en ilginç yerleri anlattı. Bir sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen şarkıcı, "Özel jet, yalan söylemeye gerek yok. Özel jetim vardı bir dönem. Konserden konsere kullanıyordum ve jette oldu" dedi.