2000'lerde fırtınalar estiriyordu! Kınalı Kar’ın Nazar’ı Özlem Conker’in son haline bakın! "Kim der 50 yaşında" Emrah’ın partneriydi...
Cüneyt Arkın ve Şoray Uzun'un başrolünde yer aldığı Bizim Ev dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Özlem Conker, Nazar karakterini canlandırdığı Kınalı Kar ile hafızalara kazındı. Kınalı Kar'da şarkıcı ve oyuncu Emrah ile partner olan Conker, yıllar sonra gündeme geldi. Şimdilerde 50 yaşında olan oyuncunun tatil pozlarını görenler şaşıp kaldı. Conker için "Hiç yaşlanmamış", "Kim der 50 yaşında" yorumları yapıldı. İşte Özlem Conker'in o pozları...
24.07.2023 13:09 - Son Güncelleme: 24.07.2023 13:09
Başrolleri Cüneyt Arkın ve Şoray Uzun'un paylaştığı "Bizim Ev" dizisinde oynayarak oyunculuğa başlayan Özlem Conker, Emrah ile kamera karşısına geçtiği Kınalı Kar ile hafızalara kazındı.
Kınalı Kar'ın Nazar'ı olarak tanınan ünlü oyuncu, son haliyle gündeme geldi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Conker'in son halini görenler inanamadı.