Vav TV İzle
Haberler Magazin 2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

Kariyerine mankenlikle başlayan ve ardından şarkıcılık ile oyunculuğa soyunan Petek Dinçöz, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İstanbul Geceleri, Foolish Casanova, Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızalara kazınan Dinçöz, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Oğlu İrfan Aslan'ın babası Kodaloğlu ile Mart 2022'de boşanan ve bir süre ABD'de yaşayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesi üzerine hem ülkeye hem de sahnelere döndü. Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi ve yıllar sonra bikinili görüntüsünü paylaştı. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte 43 yaşındaki Petek Dinçöz'ün kırmızı bikinili o pozu...

takvim.com.tr
03.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:50
2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

Petek Dinçöz gerçek adıyla Didem Ezgü, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi. 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilen Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dahil olan Dinçöz, daha sonra Zehirli Çiçek'te rol aldı.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

Tarihler 2000'leri gösterdiğinde de Büyük Maksim Gazinosu, Günay Gazinosu, Aşiyan Gazinosu, Çakıl, Stardast gibi önemli ve ünlü gazinolarda dev assolist olarak sahne alan Dinçöz; Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızlara kazındı.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken şarkıcı, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...

Oğlu İrfan Aslan'ın babası Kodaloğlu ile Mart 2022'de boşanan ve bir süre ABD'de yaşayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesi üzerin hem ülkeye hem de sahnelere döndü.

SON DAKİKA