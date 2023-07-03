2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’ten yıllar sonra bir ilk! “Tatil başladı” deyip kırmızı bikinisiyle paylaştı! 43’lük Petek...
Kariyerine mankenlikle başlayan ve ardından şarkıcılık ile oyunculuğa soyunan Petek Dinçöz, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İstanbul Geceleri, Foolish Casanova, Sandım Ki, Hasta Ettin ve daha nicesi ile hafızalara kazınan Dinçöz, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü. Oğlu İrfan Aslan'ın babası Kodaloğlu ile Mart 2022'de boşanan ve bir süre ABD'de yaşayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesi üzerine hem ülkeye hem de sahnelere döndü. Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Dinçöz, sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi ve yıllar sonra bikinili görüntüsünü paylaştı. Şarkıcının paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte 43 yaşındaki Petek Dinçöz'ün kırmızı bikinili o pozu...
03.07.2023 08:50 - Son Güncelleme: 03.07.2023 08:50
Petek Dinçöz gerçek adıyla Didem Ezgü, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu ve aynı zamanda Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedildi. 1999 yılında Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda Basın Güzeli de seçilen Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine oyunculuğu da ekledi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken şarkıcı, 8 Temmuz 2014'te evlendiği ikinci eşi Serkan Kodaloğlu'ndan sonra gözlerden uzak bir yaşam sürdürdü.
Oğlu İrfan Aslan'ın babası Kodaloğlu ile Mart 2022'de boşanan ve bir süre ABD'de yaşayan Dinçöz, Nida Büyükbayrakdar ile evlenmesi üzerin hem ülkeye hem de sahnelere döndü.