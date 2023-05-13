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Haberler Magazin 2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından tüm hayatı değişen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine önce oyunculuğu sonra ise şarkıcılığı ekledi. Zaman içinde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Dinçöz, özellikle 2000'li yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estirdi. Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Dinçöz, daha sonra gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla konuşulan Dinçöz, bu kez yataktan paylaşımla dikkat çekti. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Dinçöz'ün yayınladığı son görüntüler Şeyma Subaşı'na benzetildi. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...

takvim.com.tr
13.05.2023 19:11 - Son Güncelleme: 13.05.2023 19:25
2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Henüz 17 yaşındayken derece alan Dinçöz'ün hayatı tümden değişti.

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2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

Mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Dinçöz, ilk deneyimini Sırılsıklam dizisi ile yaşadı.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

1998'de başlayan Sırılsıklam adlı diziye Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayan Dinçöz, daha sonra Zehirli Çiçek'te boy gösterdi.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

Bu dizide Tuğba Özay ve Çağla Şikel'le başrolü paylaşan ünlü isim, Mehmet Ali Erbil'in bir programında da yardımcı sunucu olarak görev aldı.

2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...

İlerleyen yıllarda şarkıcılığa soyunan Dinçöz, şarkılarıyla müzik listelerini alt üst etti. Orhan Gencebay'ın yapım şirketinden çıkan ve aynı zamanda ilk teklisi olan Bende Kaldı'yı Eylül 2001'de piyasaya süren Dinçöz, kısa sürede büyük başarı elde etti.

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