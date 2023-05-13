2000’lerde fırtınalar estiren Petek Dinçöz’in son hali Şeyma Subaşı’na benzetildi! Yataktan çektiği görüntüler olay oldu! Estetiği abartınca...
Yıllar önce katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olmasının ardından tüm hayatı değişen Petek Dinçöz, mankenlikle başladığı kariyerine önce oyunculuğu sonra ise şarkıcılığı ekledi. Zaman içinde şarkıcılık yönünü ön plana çıkaran Dinçöz, özellikle 2000'li yıllarda şarkılarıyla fırtınalar estirdi. Foolish Casonava, Bende Kaldı, İstanbul Geceleri, Sandım Ki şarkılarıyla hafızalara kazınan Dinçöz, özel hayatıyla da çok konuşuldu. 2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile sürpriz bir şekilde boşanan Dinçöz, daha sonra gençlik aşkı Nida Büyükbayraktar ile dünyaevine girdi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla konuşulan Dinçöz, bu kez yataktan paylaşımla dikkat çekti. Yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla büyük bir değişim yaşayan Dinçöz'ün yayınladığı son görüntüler Şeyma Subaşı'na benzetildi. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...
13.05.2023 19:11 - Son Güncelleme: 13.05.2023 19:25
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen güzellik yarışmasında ikinci seçildi. Henüz 17 yaşındayken derece alan Dinçöz'ün hayatı tümden değişti.