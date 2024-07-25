20 yıllık evlilik MasterChef’teki ihanetle bitmişti! Somer Sivrioğlu'nun eski eşi bakın kim çıktı! 2 çocuğunun annesi meğer...

Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef yarışmasıyla adını duyuran iki çocuk babası Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Şimdilerde Ayşe Özyılmazel ile aşk yaşayan Somer Sivrioğlu'nun eski eşi de merak konusu oldu. MasterChef'teki ihanetle 20 yıllık evliliği biten ünlü şefin iki çocuğunun annesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Somer Sivrioğlu'nun eski eşi kim...