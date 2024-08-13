20 yıllık dostluk aşka dönüştü! Arzu Yanardağ’ın yeni sevgilisi bakın hangi oyuncu çıktı! Dosta düşmana aşkını böyle ilan etti

1997 yılında 'Unutabilsem' adlı diziyle televizyon kariyerine başlayan ve adını kısa sürede geniş kitlelere duyuran Arzu Yanardağ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni aşkıyla gündeme geldi. Yanardağ, 20 yıl önce tanıştığı ve oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yollarının kesiştiği ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı. Yanardağ, yeni ilişkisini sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Bakın kiminle aşk yaşıyor...
Aile Bağları, Unutabilsem, Hayat Bağları gibi yapımlarda rol alan eski manken Arzu Yanardağ, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise yeni aşkıyla gündeme geldi. Yanardağ, 20 yıl önce tanıştığı ve oyunculuk kariyerlerinde de zaman zaman yollarının kesiştiği ünlü oyuncuyla aşk yaşamaya başladı.
Arzu Yanardağ'ın yeni sevgilisi sürpriz aşk için şu ifadeleri kullandı: "Biz aslında çok eski arkadaşız. O kadar çok ortak arkadaşımız ve anımız var ki, sanki doğduğumuzdan beri birlikte gibiyiz"