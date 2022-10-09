20 yıllık büyük aşkına bakın! Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı

Bu konuyla ilgili ilk kez konuşan ünlü sanatçı, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: "Ben o kardeşimi çok seviyorum, yaptığı işe saygı duyuyorum. Evveliyatında bir olay yaşandı, benim haberim olmadan sahneden indirilmiş. O benden biliyor, benim üç tane yavrum var kimsenin ekmeğiyle oynamadım oynamam"