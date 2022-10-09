20 yıllık büyük aşkına bakın! Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı! Gören dilini ısırdı
Doğu Demirkol'un sunduğu 'Alelade Show'a konuk olan Bülent Serttaş, Didem Kınalı açıklamasıyla gündem oldu. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran Serttaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Serttaş hakkında araştırma yapanlar, ünlü sanatçının eşini görünce ise hayran kaldı. İşte Bülent Serttaş'ın sır gibi sakladığı güzeller güzeli eşi...
09.10.2022 20:01 - Son Güncelleme: 09.10.2022 20:01
Şarkıcı Bülent Serttaş'ın, geçen yıl konuk olduğu 'İbo Show'da, dans eden oryantal Didem Kınalı'ya bakmamak için verdiği büyük çaba ile gündem olmuştu.
Bülent Serttaş, Didem Kınalı ile ilgili sessizliğini Doğu Demirkol'un sunduğu 'Alelade Show'da bozdu.
Bu konuyla ilgili ilk kez konuşan ünlü sanatçı, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: "Ben o kardeşimi çok seviyorum, yaptığı işe saygı duyuyorum. Evveliyatında bir olay yaşandı, benim haberim olmadan sahneden indirilmiş. O benden biliyor, benim üç tane yavrum var kimsenin ekmeğiyle oynamadım oynamam"