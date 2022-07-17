20 yıl önce başlayan aşkta mutlu son! Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi! İşte detaylar...
20 yıl önce başlayan aşkta mutlu son! 2002 yılında aşk yaşayan ve 2003'te evliliğin eşiğinden dönen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçtiğimiz yıl ilişkilerine ikinci bir şans daha tanımaya karar vermişti. Hayranlarıyla medya tarafından 'Bennifer' olarak adlandırılan dünyaca ünlü çiftin ilişkilerinin ilk başlarda 'reklam' olduğu iddia edilmişti. Tüm bu iddialara rağmen aşklarını doludizgin yaşamaya devam eden ve sık sık samimi görüntüler veren ikiliden güzel haber geldi. Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu ünlü aktör Ben Affleck ile dünya evine girdi. İşte detaylar...
17.07.2022 23:08 - Son Güncelleme: 17.07.2022 23:08
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında aşk yaşamaya başladı ve attıkları her adımla dönemin magazin manşetlerini süsledi.
Çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Düğünümüzün tarihini, aşırı medya ilgisi nedeniyle ertelemeye karar verdik. Hayatımızın en mutlu günü olması gereken bir günün ruhunun zedelenebileceğini hissetmeye başladık. Neşeli ve kutsal olması gereken bir günün bizler, ailelerimiz ve arkadaşlarımız için bozulabileceğini hissettik" dedi.