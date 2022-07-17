20 yıl önce başlayan aşkta mutlu son! Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Ben Affleck evlendi! İşte detaylar...

Çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Düğünümüzün tarihini, aşırı medya ilgisi nedeniyle ertelemeye karar verdik. Hayatımızın en mutlu günü olması gereken bir günün ruhunun zedelenebileceğini hissetmeye başladık. Neşeli ve kutsal olması gereken bir günün bizler, ailelerimiz ve arkadaşlarımız için bozulabileceğini hissettik" dedi.