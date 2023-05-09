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Haberler Magazin 20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. 54 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yurtsever'in Güldür Güldür'ün yıldızıyla 20 sene evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
09.05.2023 20:15 - Son Güncelleme: 09.05.2023 20:15
20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

VEDA YURTSEVER KİMDİR?
23 Ocak 1969 tarihinde Bingöl'de dünyaya gelen oyuncu, bir dönem burada yaşamış ancak daha sonra İstanbul'a taşındı.

20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Yurtsever, ailesi tarafından onay verilmemesine rağmen oyuncu olma kararından vazgeçmedi.

20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nu kazandığında hem burada hem de İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen oyunlarda rol alan oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen yardımcılığı yaptı.

20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş’in Rüçhan’ı Veda Yurtsever’in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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