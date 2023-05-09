20 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Üç Kız Kardeş'in Rüçhan'ı Veda Yurtsever'in eski eşi bakın kim! Meğer Güldür Güldür’ün yıldızıyla...
Özgü Kaya, Berker Güven, Almila Ada, İclal Aydın, Melisa Berberoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edildi. 54 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Oyuncu hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Yurtsever'in Güldür Güldür'ün yıldızıyla 20 sene evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Veda Yurtsever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
09.05.2023 20:15 - Son Güncelleme: 09.05.2023 20:15
Üç Kız Kardeş dizisinde Somer'in annesi Rüçhan'ı canlandıran Veda Yurtsever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Veda Yurtsever'in eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.