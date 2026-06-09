İğne ipliğe dönen Zara mutfağından o kareyi paylaştı: 1 gram dahi şeker içermeyen gerçek zayıflama sırrı
Sıkı bir programla 20 kilo birden vererek büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından "Bugün diyetin son günüydü" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Kilo verme sürecini tamamlayıp koruma programına geçtiğini duyuran güçlü ses, formda kalmasının arkasında yatan gerçek sırrı ve işlenmemiş kakao çekirdeği rutinini takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Uygulama Zamanı / Rutin
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Tüketilen Gıdalar ve Takviyeler
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Beslenme Kuralları
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Öğle Vakti
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D vitamini (damla şeklinde) ve kabak çekirdeği yağı
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Mutlaka ev yemeği ve sebze ağırlıklı menüler tercih ediliyor.
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Öğün Sıklığı
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Günde sadece tek öğün beslenme
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Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı dönüşümlü periyot.
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Ekmek Tüketimi
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Ev yapımı özel ekmek
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Ekmekler evde minik kurabiyeler şeklinde küçük porsiyonla hazırlanıyor.
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Şeker Alternatifi
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İşlenmemiş doğal kakao çekirdeği
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Rafine şeker tamamen yasak, "1 gram şekerin olmadığı" kakao çekirdeği kullanılıyor.