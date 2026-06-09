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İğne ipliğe dönen Zara mutfağından o kareyi paylaştı: 1 gram dahi şeker içermeyen gerçek zayıflama sırrı

Sıkı bir programla 20 kilo birden vererek büyük bir değişim geçiren ünlü şarkıcı Zara, sosyal medya hesabından "Bugün diyetin son günüydü" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Kilo verme sürecini tamamlayıp koruma programına geçtiğini duyuran güçlü ses, formda kalmasının arkasında yatan gerçek sırrı ve işlenmemiş kakao çekirdeği rutinini takipçileriyle paylaştı.

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Zara’nın diyeti nihayet sona erdi

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde hem verdiği kilolar hem de yenilediği sahne tarzıyla magazin basınının odağında yer almayı sürdürüyor. Kendisine uyguladığı özel beslenme programı sayesinde kısa zaman içinde toplamda 20 kilo birden veren ünlü sanatçı, fit görünümüyle dinleyicilerinden büyük beğeni topluyor.

Sıkı rejimini noktaladığını ilan etti

Kilo verme maratonunu yakından takip eden hayranlarına sosyal medya hesabı üzerinden seslenen ünlü isim, uzun süredir devam eden sıkı rejimini noktaladığını ilan etti.

Tıp diyeti açıklaması

Görünümüyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, zayıflama formülüne dair geçmiş dönemde yaptığı değerlendirmelerde, "Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet" ifadelerini kullanmıştı.

20 kilo veren Zara: Sebze ağırlıklı besleniyorum

'SEBZE AĞIRLIKLI BESLENİYORUM'

Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye.

Zara: Günde bir öğün yemeye çalışıyorum

Zara "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum." demişti.

Zara: Bugün diyetin son günüydü

"BUGÜN DİYETİN SON GÜNÜYDÜ"

Uzun soluklu zayıflama yolculuğunu başarıyla tamamlayan Zara, dijital medya hesabından yaptığı güncel paylaşımda müjdeli haberi verdi. Ünlü şarkıcı, gönderisine "Bugün diyetin son günüydü, şimdi koruma programına geçtik kardeşimle" notunu ekleyerek, bundan sonraki süreçte mevcut formunu muhafaza etmeye odaklanacağını duyurdu.

Diyetinin bitişini kutladı

Diyetinin bitişini kutlarken zayıflama mucizesinin arkasında yatan mutfak sırrını da ilk kez deşifre eden ünlü sanatçı, evinden bir fotoğraf karesi yayınladı.

Rafine şekeri hayatından tamamen çıkardı

Takipçilerine bir kavanoz dolusu işlenmemiş ham kakao çekirdeğini gösteren ünlü şarkıcı, bu süreçte rafine şekeri hayatından tamamen çıkardığının altını çizdi.

1 gram şekerin olmadığı kakao çekirdeğine de alıştık

Paylaşımına "1 gram şekerin olmadığı kakao çekirdeğine de alıştık." tırnak içi notunu düşen Zara, fit anatomisinin şifresini şeker ilavesiz doğal beslenme rutini olarak özetledi.

Zara’nın zayıflama çizelgesi

Uygulama Zamanı / Rutin

Tüketilen Gıdalar ve Takviyeler

Beslenme Kuralları

Öğle Vakti

D vitamini (damla şeklinde) ve kabak çekirdeği yağı

Mutlaka ev yemeği ve sebze ağırlıklı menüler tercih ediliyor.

Öğün Sıklığı

Günde sadece tek öğün beslenme

Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı dönüşümlü periyot.

Ekmek Tüketimi

Ev yapımı özel ekmek

Ekmekler evde minik kurabiyeler şeklinde küçük porsiyonla hazırlanıyor.

Şeker Alternatifi

İşlenmemiş doğal kakao çekirdeği

Rafine şeker tamamen yasak, "1 gram şekerin olmadığı" kakao çekirdeği kullanılıyor.

Zara hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Ünlü şarkıcı Zara toplamda kaç kilo verdi?

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, tıp diyeti adını verdiği sıkı beslenme programı sayesinde kısa sürede toplamda 20 kilo vermiştir.

Zara'nın kilo verme sürecinde uyguladığı beslenme düzeninin temel kuralları nelerdir?

Günde tek öğün beslenen ünlü sanatçı; bir hafta protein bir hafta sebze ağırlıklı beslenmekte, yemekle birlikte sıvı tüketmemekte ve evde yapılan minik ekmekleri çok küçük porsiyonlarla tüketmektedir.

Zara'nın şeker yerine kullandığı ve formunun sırrı olarak açıkladığı gıda nedir?

Ünlü şarkıcı, rafine şekerden tamamen uzak durduğu bu süreçte tatlı ihtiyacını ve diyet sırrını mutfağından paylaştığı "1 gram şekerin olmadığı" işlenmemiş kakao çekirdekleri ile sağladığını açıklamıştır.

* Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

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