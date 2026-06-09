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Ünlü şarkıcı Zara toplamda kaç kilo verdi?

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, tıp diyeti adını verdiği sıkı beslenme programı sayesinde kısa sürede toplamda 20 kilo vermiştir.

Zara'nın kilo verme sürecinde uyguladığı beslenme düzeninin temel kuralları nelerdir?

Günde tek öğün beslenen ünlü sanatçı; bir hafta protein bir hafta sebze ağırlıklı beslenmekte, yemekle birlikte sıvı tüketmemekte ve evde yapılan minik ekmekleri çok küçük porsiyonlarla tüketmektedir.

Zara'nın şeker yerine kullandığı ve formunun sırrı olarak açıkladığı gıda nedir?

Ünlü şarkıcı, rafine şekerden tamamen uzak durduğu bu süreçte tatlı ihtiyacını ve diyet sırrını mutfağından paylaştığı "1 gram şekerin olmadığı" işlenmemiş kakao çekirdekleri ile sağladığını açıklamıştır.