“20 ev” iddiası sonrası Özcan Deniz cephesinden net mesaj: Hukuk devrede

Bu durum, müvekkilin adının ve itibarının ticari kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasına açık bir örnek teşkil etmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi zorunluluğu çerçevesinde aşağıdaki hususların açıklanması gereği hasıl olmuştur: Videolarda yer alan; "Müvekkilin bir siteyi tamamıyla satın aldığı, 20'ye yakın taşınmazın sahibi olduğu veya bu nedenle konuttan ayrıldığı" yönündeki beyanlar tamamen müvekkil Özcan Deniz'in marka değeri kullanılarak üçüncü kişilerin haksız kazanç elde edilmesi ve bu yolla zenginleşme gayesi taşımaktadır. Daha önce kamuoyuna da yansıdığı üzere, müvekkilin üzerine kayıtlı 1 adet evi, 1 adet arsası olup, aile üyeleriyle de çeşitli taşınmazların mülkiyeti konusunda hukuki ihtilaflar yaşamaktadır. Hatta müvekkilin güncel banka hesaplarında dahi blokeler bulunmakta olup, bunlarla ilgili de hukuki süreçler devam etmektedir. Müvekkilin ilgili konuttan ayrılma sebebi, iddia edildiği gibi bir mülkiyet ilişkisi, siteye yönelik bir tasarruf ya da başka bir ekonomik gerekçe olmayıp; ev sahibinin hukuka aykırı eylemleri nedeniyle konutun terk edilmek zorunda kalınmasıdır.