2 yıllık evlilik bitti! Nihat Doğan eşi Arzu Doğan’ı aldattığını itiraf etti! Oğlunun annesi ifşa etmişti! Meğer doğruymuş...

İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2 yıl önce apar topar nikah masasına oturan bir çocuk babası Nihat Doğan, geçen günlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi. Haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını dile getirdi. Katıldığı bir canlı yayında ihanet iddialarını yalanlayan Nihat Doğan ise yeni bir açıklamada bulundu. Doğan, yaptığı açıklamalar ile adeta ihaneti kabul etti. İşte o açıklama...