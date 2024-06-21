2 yıllık evlilik bitti! Nihat Doğan eşi Arzu Doğan’ı aldattığını itiraf etti! Oğlunun annesi ifşa etmişti! Meğer doğruymuş...

İranlı hayranı Arzu Doğan ile 2 yıl önce apar topar nikah masasına oturan bir çocuk babası Nihat Doğan, geçen günlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi. Haberleri doğrulayan Arzu Doğan, eşinin ihanetine uğradığını dile getirdi. Katıldığı bir canlı yayında ihanet iddialarını yalanlayan Nihat Doğan ise yeni bir açıklamada bulundu. Doğan, yaptığı açıklamalar ile adeta ihaneti kabul etti. İşte o açıklama...
Nihat Doğan, oğlu Badıkan'ın annesi Arzu Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine girdi ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi.
Ünlü çift, geçen haftalarda boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme gelirken Arzu Doğan ilk açıklamayı yapıp ihanet nedeniyle ayrıldıklarını söyledi.
Arzu Doğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Eşimin telefonunu alıp araştırmaya başladım. Hiç beklemediğim şeyler gördüm. Birçok kadınla ilişkisi var. Ve bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim"