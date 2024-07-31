2 yıllık evliliği biten Arzu Doğan’dan süper minili poz! Gözler Nihat Doğan’a çevrildi! “Kadın boşandıktan sonra mankene dönüştü”

Nihat Doğan ile 2022 Ağustos ayında dünyaevine giren ve Badıkan adında bir oğlu olan Arzu Doğan, boşanma haberleriyle uzun süre gündem oldu. İranlı genç kadın, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mini eteği ve pullu büstiyeri ile kamera karşısına geçen Arzu Doğan, ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Bir takipçisi Doğan'a "O değil de kadın boşandıktan sonra mankene dönüştü" yorumunda bulunurken bir başkası Nihat Doğan'ı etiketleyerek "Ne kaybettin dön de bak" yazdı. İşte o pozlar...