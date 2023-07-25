2 yıllık aşkın ilk karesi! İrem Sak kural bozdu! Sevgilisiyle şezlong pozu ortalığı salladı! 11 yaş küçük sevgilisi bakın kim...

Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Sak, kural bozdu ve sevgilisi ile pozunu ilk kez Instagram hesabında yayınladı. Sak ile sevgilisinin şezlong pozu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan İrem Sak'ın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İrem Sak'ın çok konuşulan romantik paylaşımı...
Birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift ilk kez beraber paylaşım yaptı. Sak, sevgilisiyle tatil pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Sak ile sevgilisinin şezlong pozu, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü çift için "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.