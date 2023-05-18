2 yıllık aşk bitti! Seda Sayan’ın hevesi kursağında kaldı! Ayrılık nedeni ihanet çıktı! Meğer Miray Daner ile Oğulcan Engin...

İddiaya göre; çift, Miray Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşarak sevgilisine ihanet etti. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptu. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanladı.