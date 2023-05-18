2 yıllık aşk bitti! Seda Sayan’ın hevesi kursağında kaldı! Ayrılık nedeni ihanet çıktı! Meğer Miray Daner ile Oğulcan Engin...
Seda Sayan'ın Sinan Engin ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu ile ilişkisini noktaladıktan sonra Miray Daner'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Seda Sayan ise geçen günlerde konuk olduğu bir programda müstakbel gelini için övgü dolu sözler sarf etmişti. Ancak Sayan'ın açıklamasının ardından ikilinin 2 yıllık ilişkilerini sonlandırdıkları ortaya çıktı. Ayrılık nedeni ise duyanları şaşkına çevirdi. Bakın Oğulcan Engin'in Miray Daner'i hangi oyuncuyla aldattığı iddia edildi...
18.05.2023 19:25 - Son Güncelleme: 18.05.2023 19:25
Ünlü oyuncu Miray Daner, Kubilay Aka ile yollarını ayırdıktan sonra bir iş insanıyla yakınlaştı ancak bu ilişkiyi kısa sürede sonlandırdı.
Daha sonra ise Oğulcan Engin ile tanışan Daner, ünlü isme gönlünü kaptırdı ve yeni bir aşka yelken açtı.
İddiaya göre; çift, Miray Daner'in bir iş insanıyla mesajlaşarak sevgilisine ihanet etti. Bir konuyla ilgili olarak mesajlaşan ikilinin bu sohbetini Oğulcan Engin yakalayınca kızılca kıyametin koptu. Ancak çift sonrasında bu iddiaları yalanladı.