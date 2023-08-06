2 yılı devirmişlerdi! Didem Soydan “Hala aşığım” deyip itiraf etti! Öykü Karayel’in ikizinden bomba paylaşım geldi! Can Bonomo’nun baldızı...

Bir Youtube kanalına konuk olan Soydan, eski bir sevgilisine hâlâ aşık olduğunu itiraf ederek magazin gündemine bomba gibi düştü. Soydan'ın aşık olduğu kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesi üzerine akıllara iki yıl aşk yaşadığı Can Bonomo geldi. Bunun üzerine göz oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk babası Bonomo'ya çevrildi. Bonomo cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'in paylaşımı Didem Soydan'a cevap olarak yorumlandı. İşte o paylaşım...
Melis İşiten'in YouTube programına katılan Didem Soydan, dikkat çeken açıklamada bulundu. Ünlü isim, aşk itirafıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Soydan, eski aşkıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aşık olduğum tek bir kişi var, hâlâ da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hâlâ aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var.
Ben her ilişkimi onunla kıyaslıyorum. Ve hiçbir ilişkim onun önüne geçmedi. İlişkilerimdeki insanlar da bunu bildi.