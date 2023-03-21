2 yılı devirmişler! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Ateş’i Burak Çelik’in eski eşi de çok ünlü! Duyan inanamadı! Meğer Jean Luc tescilli güzelle...
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ateş Türk (Jean Luc) karakterini canlandıran Burak Çelik de gündem oldu. Hem yakışıklılığı hem performansıyla dikkat çeken oyuncunun hayatı merak edilip araştırıldı. Çelik'in özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Şimdilerde Aslı Turanlı ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu hakkında en çok "Burak Çelik evlendi mi? Burak Çelik'in eski eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Çelik'in tescilli güzelle 2 yıl evli kaldığını duyanlar da şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Burak Çelik'in kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
21.03.2023 21:12 - Son Güncelleme: 21.03.2023 21:12
ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizide Ateş Türk (Jean Luc) karakterini canlandıran Burak Çelik de gündem oldu. Oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
BURAK ÇELİK KİMDİR?
Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World'de birinci oldu.
2020 yılında Kuruluş Osman dizisine Kongar karakteri ile dahil olan Çelik, son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine katıldı.